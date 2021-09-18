عربي ودولي عربي ودولي Advertisements عاجل.. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:37 ص أعلن التلفزيون الجزائري، منذ قليل، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا. الكلمات المفتاحية وفاة بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة أخبار تهمك عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك منذ حوالي 7 ساعات عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز منذ حوالي 10 ساعات 15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية منذ ساعتين و 10 دقيقة والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي منذ حوالي 5 ساعات رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين منذ أقل من ساعتين نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز منذ حوالي 8 ساعات الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي منذ ساعتين و 41 دقيقة عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل منذ ساعة و 14 دقيقة خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب منذ حوالي 11 ساعة الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري منذ حوالي 6 ساعات عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز منذ حوالي 8 ساعات قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو منذ حوالي 20 ساعة موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر منذ حوالي 4 ساعات تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته منذ حوالي 5 ساعات بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت منذ حوالي 7 ساعات موضوعات متعلقة رويترز: طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر العاصمة إلى جهة غير معلومة تلفزيون النهار الجزائري: بوتفليقة يصل البلاد ظهر اليوم قبل ساعات من وصول بوتفليقة.. نداء عاجل من الحزب الحاكم في الجزائر عاجل.. وصول طائرة بوتفليقة إلى مطار عسكري في الجزائر تعيين "نور الدين بدوي" رئيسًا للوزراء خلفاً لـ "أحمد أويحي" "إضراب عام" و"رحيل النظام".. بدء العد التنازلي للإطاحة بالرئيس الجزائري