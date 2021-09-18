بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

قام الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالتدليل على فتواه التي قالها مؤخرًا بأن "الجنة ليست حكرًا على المسلمين" من القرآن الكريم.





وقال "كريمة" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم": "مرجع هذه الفتوى في القرآن الكريم في قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)".





وأضاف "الإسلام يقر التعددية أما الجزاءات الأخروية فردها عند الله، مفيش مجلس وصاية ولا فيه احتكار في الإسلام والله عز وجل في إحدى آياته وبخ اليهود لسبب هذه العنصرية".





وتابع "أنا برد بهذه الفتوى على دعاوى الفكر الأحادي المتخلف الذي يقصي الآخرين وكأنه وصي على الناس وعقائدهم ومصائرهم لأن هذا خطر، فالإسلام أقر بدعوة لكم دينكم ولي ديني".





واستطرد "الله عز وجل قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس، والدليل الدكتور مجدي يعقوب الذي ترك الشهرة والمال والحياة المرفهة في الغرب وأتى إلى حر أسوان لرعاية ذوي القلوب المريضة تطوعًا وللنفع العام".



