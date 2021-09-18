موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

















يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ساوثامبتون في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.



