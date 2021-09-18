بيراميدز يواجه سبورتنج بدلا من السكة الحديد









قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال مواجهة فريق نادي سبورتنج السكندري في وديته الأولى بدلا من نادي السكة الحديد الذي كان من المنتظر مواجهته وديا.





وتقرر أن تقام ودية بيراميدز أمام سبورتنج بملعب برج العرب الفرعي في السادسة من مساء غد السبت في إطار تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.



