بسنت النبراوي تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في فيلم "عروستي"



أعربت الفنانة بسنت النبراوي، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم "عروستي"، المقرر طرحه في السينما خلال الفترة المقبلة.

وكشفت بسنت النبراوي لـ"الفجر الفني"، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "عروستي"، حيث قالت: "أشارك في الفيلم كضيفة شرف وأنا سعيدة جدا بتلك التجربة لأني أقدم شخصية جديدة ومختلفة علي، ولم أقدمها من قبل".



يذكر أن آخر أعمال بسنت النبراوي، مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الاتربي ، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.