حسين لبيب: الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ (فيديو)

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه لا يوجد بطولة يفوز بها نادي الزمالك إلا ويتعرض بعدها لمشكلة كبيرة، معلقا: "معرفش ليه".





وأشار "لبيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نسبة كبيرة من "البوتيكات" لم تدفع الإيجار لمدة تصل إلى 10 سنوات.



