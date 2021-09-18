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حسين لبيب: الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:31 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
هدى عبدالرازق
قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إنه لا يوجد بطولة يفوز بها نادي الزمالك إلا ويتعرض بعدها لمشكلة كبيرة، معلقا: "معرفش ليه".

وأشار "لبيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نسبة كبيرة من "البوتيكات" لم تدفع الإيجار لمدة تصل إلى 10 سنوات.

من جانبه رد الإعلامي عمرو أديب: "يعني انت عايز تقولي أن الزمالك السنين اللي فاتت دي لا كان بياخد ايجار بوتيكات ولا عنده ايرادات.. أومال كنا عايشين إزاي"، فأجابه: "في فترة المستشار تركي آل الشيخ دفع مبالغ كويسة للنادي"، ليقاطعه أديب: "إحنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ"، فعقب "لبيب": "آه طبعا".

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