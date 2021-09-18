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بالأسماء...تعرف على الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمود دياب



كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أسماء الحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون.

وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت: كلا من ابراهيم عمر، محمود البنا،محمود عاشور، سوف يتواجدون في بطولة كأس الأمم الأفريقية كحكم ساحة.

وأضاف: بينما يأتي كحكم مساعد كلا من: أحمد حسام طه،ومحمود أبو الرجال، في منافسات البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.


وكان وقع منتخب مصر الأول، في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من السودان، نيجيريا، وغينيا، ويسعى المنتخب المصري في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

الكلمات المفتاحية

حكام امم إفريقيا 2022 الدوري المصري

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