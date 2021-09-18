تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

















يلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ساوثامبتون في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إديرسون مورايس.





خط الدفاع: روبن دياز – ايمريك لابورت – كايل ووكر – جواو كانسيلو.





خط الوسط: رودريجو فرنانديز – جوندوجان – كيفن دي بروين – جاك جريليش – فيران توريس.



