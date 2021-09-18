عاجل.. خروج كريم فهمي من العناية المركزة

كشف الفنان أحمد فهمي، عن الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي، حيث أوضح إنه خرج من الرعاية المركزة وجرى نقله لغرفة عادية.





وأشار فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن شقيقه شعر بألم في صدره وكحة شديدة، وراوده الشك في البداية بأنه أصيب بفيروس كورونا، ولكن مع الفحص علمنا أنه أصيب بجلطتين على الرئة، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار.



وتابع "توجهنا للمستشفى، واليوم خرج من الرعاية، وهو الآن يتعامل بشكل جيد دون أي مشكلات، ولا يوجد سبب معلوم حتى الآن لسبب إصابته بالجلطات، وأعتقد أنها لا علاقة لها بإصابته بفيروس كورونا منذ فترة".





واختتم: "كنا نخشى أن تكون الجلطة في الرئة وشعرنا بالصدمة عندما علمنا أنه مصاب بها، على الرغم من صغر سنه، وأنا أكبر من كريم بعامين، والأزمة أنه كان يحصل على أدوية للسيولة بسبب القولون، حصل على أدوية سيولة على حد علمي من أجل إذابة الجلطة، وهو أهلاوي صميم زيي بالظبط".