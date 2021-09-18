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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة منتخب ليبيا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمود دياب

يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة 2022.

وكان حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء المنتخب المصرى الأخير، أمام نظيره منتخب الجابون، في أحداث اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثانية.



ويحتل منتخب ليبيا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ومنتخب مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.


وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي فجاء متذيلا المجموعة السادسة بدون رصيد.

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منتخب مصر كاس العالم المدير الفني لمنتخب مصر

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