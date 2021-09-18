لقاء الخميسي تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل جديد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها القادم، عبر قصتها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة الفنان شريف منير و الفنانة سميحة أيوب.





يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.