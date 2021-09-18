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موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة آرسنال أمام نظيره بيرنلي، على أرضية ملعب تورف مور، معقل الأخير.

ويحتل أرسنال المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

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