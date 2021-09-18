موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة في مباراة السوبر أمام الجيش

أغلق مسئولو الأهلي ملف صفقات الفريق الأحمر الصيفية بعد حسم عدة صفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.





موقف ميكيوسن من المشاركة في مباراة السوبر أمام الجيش





ويحق للصفقات الجديدة المشاركة قي مباراة السوبر المقبلة أمام طلائع الجيش بعد إنهاء إجراءات قيدهم لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.





ونجحت إدارة التعاقدات في ضم الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكسون، وكريم فؤاد وحسام حسن قادما من سموحة السكندري.





ومن المقرّر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والجيش 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.



