رغم تعرضها للإغماء بسبب الإرهاق.. إطلالة رحمة رياض في الموريكس دور تخطف الأنظار





تعرضت النجمة العراقية رحمة رياض لحالة اغماء مفاجئ أسقطتها أرضاً على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "موريكس دور".



وتم إسعاف رياض فور وقوعها وإخضاعها للعلاج اللازم، قبل عودتها لاستكمال حضورها في "موريكس دور".



وظهرت خلال لقاءات تلفزيونية بعد سقوطها وكشفت أن السبب هو الإرهاق الشديد وعدم تناول الطعام وقلة النوم، ورغم تعبها صممت على المشاركة بالحفل.



وتألقت رحمة بفستانها الملكي الذي خطف أنظار الحضور وأشاد به جمهورها.



