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دور جديد هو كلمة السر في إطلالة قصي خولي المثيرة في حفل الموريكس دور

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:15 ص
قصي خولي
قصي خولي
لمياء علي


صدم الممثل السوري ​قصي خولي​ المتابعين بإطلالته بحفل "الموريكس در" بدورته الـ20.

وظهر بلوك جديد أثار الجدل بعدما تغيرت ملامحه، وتبين أن السر وراء ذلك هو الشخصية الذي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فاعتمد الشعر الطويل بني اللون، وشارب، ونظارات.

يشار إلى أن قصي تأخر بصعوده على المسرح، بسبب تصوير مسلسله الجديد، بعد تقديمه من قبل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجين والمنتج اللبناني صادق الصباح​.

الجدير ذكره أن حفل "ال​موريكس دور​" أقيم بعد غياب دام عامين، كما تم تأجيله بسبب إنفجار بلدة التليل في منطقة عكار اللبنانية.

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منوعات مسلسل قصي خولي فن دور جديد حفل الموريكس دور

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