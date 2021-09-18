عاجل - الأهلي يقترب من خطف صفقتين من العيار الثقيل





















بات مسئولو النادى الأهلى قريبين من انهاء المفاوضات مع وادي دجلة بشأن التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





استعدادًا للموسم الجديد حيث تتبقى الرتوش الأخيرة للإعلان عنها بناءً على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني وقيدهم تحت السن حسب لائحة الموسم القادم والتي تتيح لأي نادي بقيد 5 لاعبين تحت السن.





دجلة يتمسك بمطالبه المالية القديمة





وكشف مصدر مسئول أن مسئولي دجلة تمسكوا بطلباتهم المالية للموافقة على رحيل اللاعبين إلي الأهلي وهي الحصول على مبلغ مالي 8 ملايين جنيه وهو ما وافقت عليه إدارة القلعة الحمراء .





وطلب مسئولو دجلة أيضًا الحصول على 15% نسبة من إعادة البيع في المستقبل وهو الشرط الذي أدى لتعطل المفاوضات حتي الآن رغم ضغوط اللاعبين لارتداء الفانلة الحمراء بعد توقيعهما لمدة خمس مواسم.



