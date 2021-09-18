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مي كساب تبدأ تصوير أولي مشاهدها في حكاية "عقبال عوضك"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
مي كساب
مي كساب
ولاء عبد الناصر
بدأت الفنانة مى كساب تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “عقبال عوضك”، والحكاية من حكايات مسلسل زى القمر .

وتجسد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.



ومن المقرر أن تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.

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مي كساب مسلسل زي القمر مسلسل دارما حكاية جديدة

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