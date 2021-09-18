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مي كساب تبدأ تصوير أولي مشاهدها في حكاية "عقبال عوضك"
السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:31 ص
ولاء عبد الناصر
بدأت الفنانة مى كساب تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “عقبال عوضك”، والحكاية من حكايات مسلسل زى القمر .
وتجسد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.
ومن المقرر أن تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.
وتجسد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.
ومن المقرر أن تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.