مي كساب تبدأ تصوير أولي مشاهدها في حكاية "عقبال عوضك"

بدأت الفنانة مى كساب تصوير دورها ضمن أحداث حكاية “عقبال عوضك”، والحكاية من حكايات مسلسل زى القمر .



وتجسد الفنانة مى كساب داخل الأحداث شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.







ومن المقرر أن تبدأ قناة cbc يوم السبت المقبل عرض حكاية “واحد فى المية”، بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.