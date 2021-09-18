"لم تكمل حديثها".. نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف طريف أثناء إلقاء كلمتها بحفل الموريكس دور





حصدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جائزة أفضل ممثلة لبنانبة عربية في الوطن العربي، خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور، الذي أقيم أمس بلبنان.



وخلال إلقاءها كلمة للحضور إبان تسليم الجائزة، قاطعها مقدم الحفل وأخبرته أنها لم تكمل كلمتها، ولكنه قال إنه لم يسمعها جيدا وكانت هناك مشكلة بالصوت.



يذكر أن نادين نجيم مازالت تحصد نجاح أحدث اعمالها الدرامية صالون زهرة والذي يحظى بنجاح كبير.