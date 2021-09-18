Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


 

يواجه نادي ليفربول نظيره كريستال بلاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: أليسون. 

خط الدفاع: ارنولد، فإن دايك، ماتيب، روبيتسون. 

خط الوسط: هندرسون، تياجو الكانتارا، فابينهو.

خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.

أخبار تهمك

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خروج كريم فهمي من العناية المركزة

منذ أقل من ساعتين

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:56 ص

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

12:22 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements