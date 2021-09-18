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كارتيرون يؤجل حسم مصيره مع الزمالك

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصيره مع الفارس الأبيض وقام بتأجيل مفاوضات تجديد عقده مع النادي في الفترة المقبلة.
كارتيرون يؤجل تجديد عقده مع الزمالك
واتخذ المدير الفني الفرنسي هذا القرار حتى يتم حسم ملف القيد وحرمان الزمالك من القيد لمدة فترتين وذلك بعد تصريحات مسئولي القلعة البيضاء بالتدخل من أجل إيقاف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتسوية الوضع وديًا. 
ويطمح مسئولو الزمالك في تجديد عقد باتريس كارتيرون بعد تلقيه العديد من العروض من الدوري الإماراتي عن طريق وكيل أعماله في الفترة الأخيرة وهو ما جعل إدارة الفارس الأبيض تتحرك من أجل الحفاظ على المدير الفني الفرنسي في محاولة لتوفير الاستقرار داخل صفوف الفريق.

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