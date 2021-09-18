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إيمية صياح تشوق الجمهور بكواليس "الهيبة" مع تيم حسن

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:29 ص
تيم حسن
تيم حسن
لمياء علي


شاركت الممثلة اللبنانية إيميه صياح المتابعين عبر صفحتها الخاصة الصورة الأولى التي تجمعها بالممثل السوري تيم حسن من كواليس مسلسل “الهيبة”.

وأرفقت إيميه صياح صورتها مع تيم حسن بتعليق كتبت فيه:”والتصوير مستمر الهيبة جبل قريباً، مع جبل الهيبة النجم تيم حسن اللي كانت التجربة معو أكتر من رائعة، كانت ملهمة وممتعة ومغنييه”.

ومن ناحية أخرى، كانت ظهرت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح في صورة عبر صفحتها الخاصة بالمايوه على البحر، وجمالها كان حديث الجميع.

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ممثلة لبنانية مسلسل كواليس دراما لبنانية الهيبة

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