موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم اليوم السبت في الدوري الألماني













يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره بوخوم، اليوم السبت 18 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.





وستقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبوخوم في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



