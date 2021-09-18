Advertisements
موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم اليوم السبت في الدوري الألماني
السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:02 ص
أحمد عصام
يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره بوخوم، اليوم السبت 18 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.
وستقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبوخوم في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وقد حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على حساب برشلونة في المباراة الأخيرة له، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب كامب نو من دوري أبطال أوروبا.