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العراقية نور ستارز تشتري منزلا لوالدتها في أميركا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:15 ص
نور ستارز
نور ستارز
لمياء علي


أعربت المدوّنة العراقية نور ستارز عن محبتها البالغة لوالدتها، بعد أنّ اشترت لها منزلاً في ولاية ميشيغان الأميركية، وقدمّته لها هدية.

ونشرت ستارز صورة جمعتها بوالدتها أمام المبنى الذي يتضمن الشقة الجديدة، معلقةً بقولها: "هذه السيدة العظيمة هي سبب نجاحي وتوفيقي وسبب حبكم لي، لأن المحبة توفيق من الله، كمان اليوم الله قدرني وأحقق أكبر أحلامي واشتري بيت لأمي وماتتصوروا فرحتي".

وأضافت: "خلاص ما أريد شي بعد أمي، هي أم وأب وخال وعم كلشي رباني وسخرت حياتها كلها إلي ولإخواني أمي علمتني القوة والثقة بالنفس والطيبة... أمي هي الحنية لو بعطيكي عيوني ما بتكفي اتمنى أكون أسعدتكم ولو شوي".

واختتمت: "ولكل شخص عم يقرأ هالكابشن أمك ثم أمك ثم أمك".

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