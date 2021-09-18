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نجم الزمالك يقترب من بيراميدز

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أختتم محمد عبدالغنى مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع مسؤولى بيراميدز على جميع بنود انتقاله لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. 


وينتظر اللاعب موقف القلعة البيضاء النهائى خصوصًا بعد قيام إدارة الزمالك بخصم 600 ألف جنيه من قيمة عقده، وعدم تعديله، وهو ما جعل يقرر الرحيل.

واتفق عبدالغني مع مسؤولي بيراميدز على التوقيع على عقد مقابل 11 مليون جنيه فى الموسم، ويتبقى إقناع الأبيض للموافقة على صفقة تبادلية بدخول أحمد أيمن منصور وعمر جابر فى الصفقة بجانب دفع مقابل مادى.

ومن المترقب أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن قرار إيقاف الزمالك فترتى قيد قد يعطل ويمنع ضم عناصر جديدة بجانب صعوبة التفريط فى أى لاعب.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، وللمرة الـ13 في تاريخه.


وكان محمد عبد الفني أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك لحسم البطولة.

وعلى الجانب الآخر، أختتم بيراميدز المسابقة في المركز الثالث، ليضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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