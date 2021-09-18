تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت





انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري.





ترتيب الدوري الاسباني بعد مبارايات اليوم الأول من الجولة الخامسة





واستطاع قادش اقتناص ثلاث نقاط صعبه من ملعب سيلتا فيجو، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف ليرتفع بذلك رصيد قادش إلى 5 نقاط في المركز ال11 وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند نقطة واحده في المركز ال18 في ترتيب الليجا الإسبانية.





ومن المقرر أن تجرى اليوم مبارايات اليوم الثاني من الجولة الخامسة وجاءت كالتالي:





رايو فاليكانو/ خيتافي





أتليتكو مدريد/ أتلتيك بيلباو





إلتشي/ ليفانتي





ألافيس/ أوساسونا





وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:.





1 ريال مدريد 10





2 فالنسيا 10





3 أتلتيكو مدريد 10





4 ريال سوسيداد 9





5 أتلتيك بلباو 8





6 إشبيلية 7





7 برشلونة 7





8 ريال مايوركا 7





9 ريال بيتيس 5





10 إلتشي 5





11 قادش 5





12 أوساسونا 5





13 رايو فاييكانو 4





14 فياريال 3





15 ليفانتي 3





16 إسبانيول 2





17 غرناطة 2





18 سيلتا فيجو 1





19 خيتافي 0





20 ديبورتيفو ألافيس 0







