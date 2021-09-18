ضياء السيد يكشف مصير مصطفى محمد من الانضمام للمنتخب









كشف ضياء السيد المدرب للمنتخب الوطني، عن مصير مصطفى محمد من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل استعدادا لخوض مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.









وكان آثار مصطفى محمد الجدل عقب مواجهة الجابون فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال بعد البصق على الجهاز الفني السابق للمنتخب.





وأكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني للمنتخب سوف يعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير مصطفى محمد من الانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل.



