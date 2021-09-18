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الأهلي يحدد شرطا للموافقة على رحيل بدر بانون
السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:03 ص
محمود دياب
تلقى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا من قبل إدارة نادي التعاون السعودي، للحصول على خدمات الدولي المغربي بدر بانون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وترغب إدارة التعاون السعودي في الحصول على خدمات بدر بانون، مقابل 6 ملايين دولار ووضع بند يسمح للاهلى بالحصول على 20% من ثمن بيع اللاعب فى حالة رحيله مستقبلا.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي اشترط التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل الموافقة على رحيل بدر بانون.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، ضمن منافسات كأس مصر، يوم 21 سبتمبر الحالي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.