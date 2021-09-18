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أزمة جديدة جديدة في الأهلي بسبب هذا اللاعب

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


أثار ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أزمة جديدة بالنادي الأحمر بعدما رفض العديد من عروض أندية الدوري للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة أو البيع، وتمسكه فقط بالانتقال لبيراميدز.

ناصر ماهر يتمسك بالرحيل إلى بيراميدز 

و كان مسؤولو النادي الأهلي قد رفضوا رحيل ناصر ماهر إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي بسبب وقف التعامل بين الناديين، فضلاً عن أن المقابل المادى الذى قدمه بيراميدز لضم اللاعب ضعيف.

وقدم مسؤولو بيراميدز عرضا رسميا من أجل الموافقة على رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مقابل 7 ملايين جنيه، فى الوقت الذى طلب الأحمر الحصول على 25 مليون جنيه لبيع اللاعب.

من جانبه جدد مسؤولو سموحة السكندري مفاوضاتهم مع الأهلي للتعاقد مع ناصر ماهر، ولكن الأخير رفض عرض سموحة بجانب عروض أخرى من أندية فيوتشر وفاركو والاتحاد السكندرى، سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر انتقالات الاهلي

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