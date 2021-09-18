الأهلي يستبعد 4 نجوم في السوبر المصري وكأس مصر





كشف أحد المصادر في الجهاز الفني للأهلي عن استبعاد كلا من محمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وبيرسى تاو من قائمة الفريق في مباراتي السوبر المصري أمام طلائع الجيش وإنبي في كأس مصر، جاء لأسباب مختلفة بجانب رؤية الجهاز الفني.

أسباب استبعاد الأهلي لرباعي الفريق في السوبر المصري وكأس مصر

وعلى الرغم من مشاركة محمد محمود وديًا لكن الجهاز الفني للأهلي يخشى التعجل بالدفع به خصوصًا مع عدم اكتمال لياقته البدنية أما ناصر ماهر فتم استبعاده لأسباب فنية خاصة بالجهاز الفني للمارد الأحمر مع وجود محمد مجدي (أفشة) وأحمد عبد القادر في مركزه.

كما جاء استبعاد كلا من محمود متولي والجنوب أفريقي بيرسى تاو من قائمة القلعة الحمراء بسبب الإصابة، حيث أصيب متولي في مباراة بتروجت الودية في أوتار الركبة وأصيب بيرسى تاو مع منتخب بلاده بمزق في العضلة الضامة.



