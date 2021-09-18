تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت









انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد مبارايات اليوم الأول من الجولة الرابعة





تمكن فريق تورينو بقيادة الكرواتي إيفان يوريتش، من الفوز على ساسوولو بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "مابي" معقل ساسوولو.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد تورينو إلى النقطة السادسة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساسوولو عند أربع نقاط في المركز ال11 في ترتيب الكالتشيو الإيطالي.





ومن المقرر أن تجرى اليوم مبارايات اليوم الثاني من الجولة الرابعة وجاءت كالتالي:





جنوى / فيورنتينا





انتر ميلان/ بولونيا





ساليرنتانيا / أتالانتا





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:





1 روما 9





2 ميلان 9





3 نابولي 9





4 إنتر ميلان 7





5 أودينيزي 7





6 بولونيا 7





7 لاتسيو 6





8 تورينو 6





9فيورنتينا 6





10أتالانتا 4





11 ساسولو 4





12 إمبولي 3





13 جنوى3





14 فينيزيا 3





15 سامبدوريا 2





16 يوفنتوس 1





17 كالياري 1





18 سبيزيا 1





19 هيلاس 0



