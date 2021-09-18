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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:58 ص
بوابة الفجر
محمد نادر


انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مبارايات اليوم الأول من الجولة الخامسة

وانتهى لقاء نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانت جيمس بآرك".

ومن المقرر أن تجرى اليوم مبارايات اليوم الثاني من الجولة الخامسة وجاءت كالتالي:

ولفرهامبتون وانديررز / برينتفورد

بيرنلي/ أرسنال

مانشستر ستي/ ساوثامبتون

ليفربول / كريستال بالاس

نورويتش سيتي / واتفورد

أستون فيلا / واتفورد

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 مانشستر يونايتد 10

2 ليفربول 10

2 تشيلسي 10

4 إيفرتون 10

5 مانشستر سيتي 10

6 برايتون 9

7 توتنهام هوتسبير 9

8 وست هام يونايتد 8

9 ليستر سيتي 6

10 برينتفورد 5

11 كريستال بالاس 5

12 أستون فيلا 4

13 وولفرهامبتون 3

14ساوثهامتون 3

15 واتفورد 3

16 ليدز يونايتد 3

17 آرسنال 3

18نيوكاسل يونايتد 2

19بيرنلي بيرنلي 1

20 نورويتش سيتي0

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