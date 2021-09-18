هل يعود بوجبا إلى يوفنتوس؟.. وكيله يُجيب





رفض مينو رايولا وكيل اللاعب بول بوجبا استبعاد رحيل اللاعب الفرنسي الدولي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل بشكل مجاني.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكن لبوجبا (28 عاما) أن يرحل مجانا إذا انتهى تعاقده.





وأكد رايولا أنه سيسعى لإجراء محادثات مع يونايتد بشأن مستقبل بوجبا، الفائز بكأس العالم.





ولكن وكيل اللاعب ترك الباب مفتوحا لاحتمالية عودته لفريق يوفنتوس.





وقال :"يوفنتوس؟ مازال بول يحب تورينو. مازالت هناك فرصة لعودة بوجبا ليوفنتوس، نعم- ولكن الأمر يعتمد على خطط يوفنتوس.





وصنع بوجبا سبعة أهداف لمساعدة مانشستر يونايتد لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية جيدة للموسم الجديد.





ويحرص أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وقادة مانشستر يونايتد على الاحتفاظ بخدمات واحد من أفضل اللاعبين.



