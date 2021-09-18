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موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون المقبلة في الدوري الفرنسي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مع فريق أولمبيك ليون، يوم الأحد 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وستقام المباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وليون في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحتل فريق باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما يحل ليون في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

الكلمات المفتاحية

ميسي باريس سان جيرمان وكلوب بروج باريس الدوري الفرنسي

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