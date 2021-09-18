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دومينيك حوراني توجه رسالة لجورج قرادحي من خلال "الفجر الفني"
السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:52 ص
ولاء عبد الناصر
وجهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، رسالة إلى الإعلامي جورج قرادحي، وذلك بعد توليه منصب وزير الإعلام في لبنان.
وقالت دومينيك حوراني ل"الفجر الفني"، "خبر حلو جدا إن يتولى وزارة الإعلام، جورج قرادحي، لأن ذلك معناه إننا هيبقى عندنا رجل فاهم ومحبوب وطيب وغير نصاب".
يذكر أن آخر أعمال دومينيك، مسلسل "سرايا حمدين" الذي عرض على شاشة قنوات "الحياة"، وظهرت فيه بدور كوميدي، ويشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم: سامح حسين، محمد ثروت، ونيرمين ماهر، راندا البحيري، إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه