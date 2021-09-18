Advertisements

دومينيك حوراني توجه رسالة لجورج قرادحي من خلال "الفجر الفني"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:52 ص
دومنيك حوراني
دومنيك حوراني
ولاء عبد الناصر

وجهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، رسالة إلى الإعلامي جورج قرادحي، وذلك بعد توليه منصب وزير الإعلام في لبنان.

وقالت دومينيك حوراني ل"الفجر الفني"، "خبر حلو جدا إن يتولى وزارة الإعلام، جورج قرادحي، لأن ذلك معناه إننا هيبقى عندنا رجل فاهم ومحبوب وطيب وغير نصاب".

يذكر أن آخر أعمال دومينيك، مسلسل "سرايا حمدين" الذي عرض على شاشة قنوات "الحياة"، وظهرت فيه بدور كوميدي، ويشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم: سامح حسين، محمد ثروت، ونيرمين ماهر، راندا البحيري، إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه

الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام ممثلة لبنانية لبنان دومنيك حوراني جورج قرداحي

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 8 ساعات

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينافس كبار أوروبا على نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. خروج كريم فهمي من العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رسالة دومينيك حوراني لمتابعيها عبر "إنستجرام" (صورة)

دومينيك حوراني لـ الفجر الفني "يارب اللي بتدور على عريس تتجوز وأحتفل مع جمهوري بعيد الحب في دمشق الليلة"

دومينيك حوراني تدعم مبادرة الفجر الفني لعلاج فيروس كورونا

وليد توفيق لـ"الفجر الفني": بضحك وقلبي بيبكي على لبنان.. وجورج قرادحي يستاهل منصب وزير الإعلام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:56 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements