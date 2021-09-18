دومينيك حوراني توجه رسالة لجورج قرادحي من خلال "الفجر الفني"





وجهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، رسالة إلى الإعلامي جورج قرادحي، وذلك بعد توليه منصب وزير الإعلام في لبنان.





وقالت دومينيك حوراني ل"الفجر الفني"، "خبر حلو جدا إن يتولى وزارة الإعلام، جورج قرادحي، لأن ذلك معناه إننا هيبقى عندنا رجل فاهم ومحبوب وطيب وغير نصاب".



