"الكهرباء": نتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 8800 ميجاوات في العام المقبل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، سنصل إلى إنتاج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو يمثل 20% من الحمل الأقصى، مخططا أن يصل له خلال العام المقبل.





وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته للجزء الخاص بالطاقات المتجددة، والتوسع فيها وتشجيع المستثمرين، وصلنا للنسبة الكبيرة في إنتاج الطاقة.



