Advertisements
"الكهرباء": نتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 8800 ميجاوات في العام المقبل
السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:38 ص
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، سنصل إلى إنتاج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو يمثل 20% من الحمل الأقصى، مخططا أن يصل له خلال العام المقبل.
وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته للجزء الخاص بالطاقات المتجددة، والتوسع فيها وتشجيع المستثمرين، وصلنا للنسبة الكبيرة في إنتاج الطاقة.
وتابع متحدث الكهرباء، أنه من المتوقع الوصول لحجم إنتاج 8800 ميجاوات في العام المقبل وهو يعد إنجاز كبير جدا، والدولة تسير بخطوات سريعة لتنفيذ خطة استراتيجية موضوعة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة.