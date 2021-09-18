استشاري نفسي: أكثر فئة عمرية تفكر في الانتحار الأبناء بين 14 و28 عاما

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن أكثر نسبة من الشباب تتجه للانتحار هي الفئة العمرية بين 14 و28 عاما، وهي ما تعد فئة مراهقين.





وأضاف استشاري الطب النفسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الفئة العمرية يوجد بها فئة اسمها العصابيين، والطفل أو الابن العصابي هو الذي يقلق بسرعة ويشعر بالتوتر ويسيطر عليه الخوف ويتصبب عرقا، ويكون لديه اضطرابات في الأكل والنوم ويشعر بالبرودة في يديه



