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رئيس بنك قناة السويس: فخورين بالمشاركة في حملة التطعيم ضد "كورونا"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
أشاد الإعلامي محمد موسى، بإطلاق بنك قناة السويس، حملة لتطعيم موظفيه وأسرهم ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهي الحملة التي تأتي دعمًا لمبادرات البنك المركزي لتوفير كافة سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري، وحرصًا من بنك قناة السويس على سلامة جميع موظفيه وعملائه.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأنه يفخر بالمشاركة في الحملة القومية لتطعيم العاملين وأسرهم تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث أن الحفاظ على سلامة وأمان جميع الموظفين والعملاء يأتي على رأس اهتمامات مجلس إدارة البنك، وإيمانا من البنك بأهمية العنصر البشري من العاملين وأسرهم حيث لأنهم الثروة الأساسية والحقيقية للمؤسسة.

من جانبه أكد ماجد طلعت، رئيس قطاع الموارد البشرية والإدارية ببنك قناة السويس، أن حملة توفير التطعيم تشمل العاملين واسرهم والمعاشات والخدمات المعاونة والأمن لكافة فروع البنك في القاهرة والمحافظات.

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