أحمد كريمة: الانتحار يخرج صاحبه عن الملة في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الانتحار جريمة منكرة من أكبر الجرائم والكبائر، مصداقا لقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مؤكدا حرم إقدام الإنسان على إتلاف ما أعطاه الله إياه لأن الجسد أمانة، لافتا أن الروح جميع أعضاء الإنسان هي نوع من أنواع الأمانات التي وهبها الله للإنسان.





وأضاف كريمة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قال الله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"، لافتا أن الانتحار لا يخرج المنتحر عن الملة إلا إذا كان يؤمن بأنه حلال.



