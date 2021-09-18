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أحمد كريمة عن انتشار ظاهرة الانتحار: الأب ممول والأم خادمة والأبناء ضاعوا"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن دور الأسرة في توعية أبنائهم تراجع بشكل كبير، لافتا إلى أن ظاهرة الانتحار تكشف ضعف الإيمان عند صاحبه".

وطالب كريمة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأسرة بضرورة حث أبنائها على إقامة الصلاة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، كما يجب على الإنسان أن يستسلم لقضاء الله وقدره.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "الأب أصبح ممول مالي والأم أصبحت خادمة والأبناء ضاعوا ما بين هذا وذاك، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة عليها دور كبير في توعية المواطنين.

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