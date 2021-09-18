خبير استراتيجي: بيان "التعاون الخليجي" سيحرك المياه الراكدة في ملف سد النهضة

أكد الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، على أهمية بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته (149) التى عقدت أمس الخميس، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.





وأضاف شويتة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس التعاون لدول الخليج يضم 6 دول عربية الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان يساند مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.



