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خبير استراتيجي: بيان "التعاون الخليجي" سيحرك المياه الراكدة في ملف سد النهضة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
أكد الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، على أهمية بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته (149) التى عقدت أمس الخميس، على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأضاف شويتة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس التعاون لدول الخليج يضم 6 دول عربية الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان يساند مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيحرك المياه الراكدة في الموقف الدولي تجاه التعنت الإثيوبي ويسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وفق القوانين والمعايير الدولية.

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