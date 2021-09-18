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سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف تفاصيل صادمة عن خناقة "شاكوش" ورضا البحراوي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
قال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن أكثر مؤدي المهرجان يغنون في أماكن السهر، لافتا أنه كان متواجد في الساحل الشمالي بصحة وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد وعندما علمنا بشتباك حسن شاكوش مع رضا البحراوي تحركنا إلى محل الواقعة للوقوق على ملابساتها، مؤكدا على قدسية المسرح.

وأضاف  رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك إشارات غير مقبولة قام بها حسن شاكوش تجاه فرقة رضا البحراوي، مضيفا: أن فرقة الأخير كانت متواجدة على المسرح في انتظار دخول رضا البحراوي ولكن فوجئوا بمنظم الحفل يعلن عن نمرة حسن شاكوش واشتبك معهم قائلا:"مش عايز أشوف وش واحد فيكم".

وتابع سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن الفن دائما داعم للمجتمع ويجب أن يكون الفنان قدوة للجمهور، ما حدث من تفاصيل صادمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي كاف لهدم قيم المجتمع ولن تسمح النقابة بأي تجاوز وتم إصدار عقوبات رادعة بسحب تصريح حسن شاكوش وإيقاف رضا البحراوي شهرين".

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