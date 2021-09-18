سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف تفاصيل صادمة عن خناقة "شاكوش" ورضا البحراوي

قال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن أكثر مؤدي المهرجان يغنون في أماكن السهر، لافتا أنه كان متواجد في الساحل الشمالي بصحة وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد وعندما علمنا بشتباك حسن شاكوش مع رضا البحراوي تحركنا إلى محل الواقعة للوقوق على ملابساتها، مؤكدا على قدسية المسرح.





وأضاف رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك إشارات غير مقبولة قام بها حسن شاكوش تجاه فرقة رضا البحراوي، مضيفا: أن فرقة الأخير كانت متواجدة على المسرح في انتظار دخول رضا البحراوي ولكن فوجئوا بمنظم الحفل يعلن عن نمرة حسن شاكوش واشتبك معهم قائلا:"مش عايز أشوف وش واحد فيكم".



