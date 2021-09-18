استشاري نفسي: "التقارب" كلمة السر في حماية الأبناء من التفكير بالانتحار

قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عدة نصائح للأباء لمتابعة أبنائهم وحمايتهم من التفكير في الانتحار، موضحا أن أكثر نسبة تفكر في الانتحار هي الفئة العمرية بين 14 و28 عاما.





وأضاف استشاري الطب النفسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من ضمن أهم النصائح لحماية الأبناء هي التقارب معهمو التحدث إليهم بشكل مباشر ومعرفة ما يواجههم من ضغوطات أو مشكلات وغير ذلك، مؤكدا أن الأباء أكثر من يعرفون أبنائهم، وبالتالي يستطيعون الحفاظ عليهم بالتقارب معهم، خاصة إذا كان الابن "عصابي".



