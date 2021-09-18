طارق فايد: تصنيف وكالة فيتش يعكس قوة بنك القاهرة

أشاد الإعلامي محمد موسى، بحصول بنك القاهرة على تصنيف ائتماني بدرجة (بي +) من وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعدّ أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري.





وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن تصنيف وكالة فيتش يعكس وبشكل واضح مواطن القوة التي يتمتع بها البنك، ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وارتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التي يمتلكها البنك، والتي توفر السيولة الكافية في مواجهة المخاطر.





وقال "فايد" إن التصنيف يعكس أيضًا مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم أجمع؛ نتيجة أزمة "كورونا"، مؤكدًا استمرار تطلع البنك لتحقيق مزيد من التطور والنمو من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر، والإبقاء على قوة المركز المالي للبنك.



