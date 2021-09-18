محمد موسى مشيدا برئيس بنك القاهرة: "حقق نظرية مفيش مستحيل"

علق الإعلامي محمد موسى، على حصول بنك القاهرة على تصنيف ائتماني بدرجة (بي +) من وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعدّ أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري، لافتا أن كالة فيتش العالمية استندت في تقييمها على تمتع البنك القاهرة باستقلال تشغيلي قوي، إلى جانب تمتع البنك بامتياز قوي في قطاع التجزئة المصرفية، حيث تمثل قروض التجزئة 44% من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من عام 2021، وودائع التجزئة 68% من إجمالي ودائع العملاء، إلى جانب تمتع البنك بحصة سوقية جيدة تبلغ 35% من القروض الشخصية المقدمة لموظفي القطاع العام، مضيفا، "مجلس إدارة بنك القاهرة بقيادة السوبر طارق فايد حقق نظرية مفيش مستحيل".





وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن تصنيف وكالة فيتش يعكس وبشكل واضح مواطن القوة التي يتمتع بها البنك، ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وارتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التي يمتلكها البنك، والتي توفر السيولة الكافية في مواجهة المخاطر.



