"مش عايز أشوف وشكم".. "الموسيقيين": حسن شاكوش تطاول على فرقة رضا البحراوي

قال الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن مغنى المهرجانات حسن شاكوش تطاول على فرقة حسن شاكوش في حفل الساحل الشمالي، لافتا أنه كان متواجد في الساحل الشمالي بصحة وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد وعندما علم باشتباك حسن شاكوش مع رضا البحراوي تحرك إلى محل الواقعة للوقوق على ملابساتها، مؤكدا على قدسية المسرح.





وأضاف الموسيقار أحمد رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفن دائما داعم للمجتمع ويجب أن يكون الفنان قدوة للجمهور، ما حدث من تفاصيل صادمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي كاف لهدم قيم المجتمع ولن تسمح النقابة بأي تجاوز وتم إصدار عقوبات رادعة بسحب تصريح حسن شاكوش وإيقاف رضا البحراوي شهرين".



