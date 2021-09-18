"الموسقيين": "البارات والديسكوهات" ساهمت في انتشار مطربي المهرجانات

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن هناك فرقا كبير بين الحفلات وأماكن السهر، لافتا أن الغالبية العظمى من مغني المهرجانات يعملون في أماكن السهر مثل "البارات والديسكوهات وبعض المراكب النيلية".





وأضاف رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عدد كبير من المغنيين حاليا، كان لهم أعمال أو وظائف أخرى ثم اتجهوا للغناء بشكل مفاجئ، والسبب في هذا الأمر هو وسائل التواصل الاجتماعي أو "السوشيال ميديا" بمنصاتها المختلفة "فيسبوك وتويتر وانستجرام" وحتى منصة الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك لعدم وجود رقابة عليها.



