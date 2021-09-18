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"الموسقيين": "السوشيال ميديا أهم أسباب انتشار مطربي المهرجانات"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن هناك فرق بين عضو نقابة الموسيقيين والحاصل على تصريح بالغناء، وذلك لأن العضو العامل له كل مميزات النقابة، أما الحاصل على تصريح فهو شخص لا يعمل مغني وأنما مجرد مؤدي.

وأضاف رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن عدد كبير من المغنيين حاليا، كان لهم أعمال أو وظائف أخرى ثم اتجهوا للغناء بشكل مفاجئ، والسبب في هذا الأمر هو وسائل التواصل الاجتماعي أو "السوشيال ميديا" بمنصاتها المختلفة "فيسبوك وتويتر وانستجرام" وحتى منصة الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك لعدم وجود رقابة عليها.

وتابع، أن هناك فرقا بين الحفلات وأماكن السهر، والغالبية العظمى من مغنيي المهرجانات يعملون في أماكن السهر مثل "البارات والديسكوهات وبعض المراكب النيلية".

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نقابة الموسيقيين بوابة الفجر آلفجر

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