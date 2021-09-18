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سكرتير نقابة الموسيقيين: كواليس خناقة "شاكوش" والبحراوي" كافية لهدم قيم المجتمع

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
كشف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، كواليس خناقة مغني المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحرواي في الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن إشارات الأول المشينة وحديث الغير مقبول لفرقة رضا البحراوي "مش عايز أشوف وش واحد فيكم على المسرح"، وصعود الأخير على المسرح قائلا: هو راح فين هو مشي".

وأضاف رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مغنى المهرجانات حسن شاكوش تطاول على فرقة حسن شاكوش في حفل الساحل الشمالي، لافتا أنه كان متواجد في الساحل الشمالي بصحة وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد وعندما علم باشتباك حسن شاكوش مع رضا البحراوي تحرك إلى محل الواقعة للوقوق على ملابساتها، مؤكدا على قدسية المسرح.

وتابع: الفن دائما داعم للمجتمع ويجب أن يكون الفنان قدوة للجمهور، ما حدث من تفاصيل صادمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي كاف لهدم قيم المجتمع ولن تسمح النقابة بأي تجاوز وتم إصدار عقوبات رادعة بسحب تصريح حسن شاكوش وإيقاف رضا البحراوي شهرين".

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