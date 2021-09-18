سكرتير الموسيقيين: "السوشيال ميديا أشعلت الخلاف بين شاكوش والبحراوي مرة أخرى

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن الخلاف الذي حدث بين رضا البحراوي وحسن شاكوش في حفل الساحل الشمالي، كان من الممكن أن ينتهي في الساحل، ولكن السوشيال ميديا أشغلت الخلاف بينهما مرة أخرى.





وأضاف "رمضان" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كل من البحراوي وشاكوش خرجوا على صفحاتهم بـ"السوشيال ميديا وعملوا فيديوهات هاجموا فيها بعض، وكل واحد رد على التاني، وكان ممكن تخلص هناك في الحفلة على كده".



