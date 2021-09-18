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حلمي بكر: الجمهور هو المدان الأول في ظهور واستمرار "غربان المهرجانات"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:25 ص
بوابة الفجر
قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا شك أن مطربي المهرجانات بينهم أصوات جيدة ولكن كلمات أغانيهم سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلمات وألحان سيئة، وهم يطلق عليهم "غربان المهرجانات".

وأضاف حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور، ويجب على نقابة الموسيقيين الاتصال بالتلفزيون والإذاعة وإخبارهم بعد استضافة مؤديي المهرجانات في البرامج التلفزيونية والإذاعية لأنها تؤذي الجمهور.

وتابع: يجب أن تطالب "الموسقيين"، الإذاعات والقنوات الفضائية بعرض الأغاني الجيدة، فهناك رصيد كبير من الأعمال الفنية الغنائية التي تحسن الذوق العام وتطرد الأغاني السيئة.

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