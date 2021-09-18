حلمي بكر: الجمهور هو المدان الأول في ظهور واستمرار "غربان المهرجانات"

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا شك أن مطربي المهرجانات بينهم أصوات جيدة ولكن كلمات أغانيهم سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلمات وألحان سيئة، وهم يطلق عليهم "غربان المهرجانات".





وأضاف حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المدان الأول في غناء وانتشار المهرجانات هو الجمهور، ويجب على نقابة الموسيقيين الاتصال بالتلفزيون والإذاعة وإخبارهم بعد استضافة مؤديي المهرجانات في البرامج التلفزيونية والإذاعية لأنها تؤذي الجمهور.



